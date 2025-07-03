В Башкирии россиянка научила пса татарскому языку

Трёхлетний доберман по кличке Рей из Нефтекамска привлёк внимание пользователей соцсетей после публикации видео, на котором он выполняет команды, произнесённые на татарском языке.
Особенно популярным стал ролик, где на слово «куян» (заяц) пёс принимает смешную позу. Видео собрало тысячи лайков, сообщает News Bash.
Как рассказала владелица собаки, Элина, Рей начал понимать татарскую речь случайно — она использовала язык в разговорах по телефону, чтобы не возбуждать питомца словами вроде «гулять». Однако доберман быстро усвоил новые выражения.
Теперь пёс откликается на такие команды, как «утыр» (сиди) и «ят» (лежи), и стал своеобразным символом популяризации татарского языка. Подписчики в соцсетях с юмором отмечают, что даже собаке удалось освоить язык, в то время как некоторые дети с этим справляются с трудом.
Хозяйка уже задумывается о том, чтобы расширить языковой репертуар Рея и обучить его командам на башкирском и английском, сделав из него настоящего полиглота среди собак.
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