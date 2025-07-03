В Башкирии россиянка научила пса татарскому языку

Теперь пёс откликается на такие команды, как «утыр» (сиди) и «ят» (лежи), и стал своеобразным символом популяризации татарского языка. Подписчики в соцсетях с юмором отмечают, что даже собаке удалось освоить язык, в то время как некоторые дети с этим справляются с трудом.