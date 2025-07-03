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Литва и Латвия перестали принимать российские загранпаспорта на пять лет

Литва и Латвия больше не признают пятилетние загранпаспорта россиян.

Источник: Комсомольская правда

Консульский департамент российского МИД обратил внимание граждан на решение Литвы и Латвии перестать признавать российские загранпаспорта старого образца (с 5-летним сроком действия).

В связи с этим дипломатическое ведомство рекомендует россиянам заблаговременно получать новые биометрические паспорта со сроком действия 10 лет.

«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — передает Telegram-канал департамента.

Согласно разъяснениям российского МИД, с начала июня Литва разрешает въезд, выезд и пребывание граждан РФ исключительно при наличии у них биометрических загранпаспортов десятилетнего срока действия.

При этом российским гражданам, обладающим видом на жительство или временным разрешением на пребывание в Литве, необходимо получить биометрический загранпаспорт (со сроком действия 10 лет) до 1 декабря 2025 года.

Ранее ООН через свой Комитет по правам человека запросила у Латвии официальные разъяснения относительно ограничений на вещание русскоязычного контента в госСМИ.

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