Литва и Латвия перестали принимать российские загранпаспорта на пять лет

Консульский департамент российского МИД обратил внимание граждан на решение Литвы и Латвии перестать признавать российские загранпаспорта старого образца (с 5-летним сроком действия).
В связи с этим дипломатическое ведомство рекомендует россиянам заблаговременно получать новые биометрические паспорта со сроком действия 10 лет.
«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — передает Telegram-канал департамента.
Согласно разъяснениям российского МИД, с начала июня Литва разрешает въезд, выезд и пребывание граждан РФ исключительно при наличии у них биометрических загранпаспортов десятилетнего срока действия.
При этом российским гражданам, обладающим видом на жительство или временным разрешением на пребывание в Литве, необходимо получить биометрический загранпаспорт (со сроком действия 10 лет) до 1 декабря 2025 года.
Ранее ООН через свой Комитет по правам человека запросила у Латвии официальные разъяснения относительно ограничений на вещание русскоязычного контента в госСМИ.