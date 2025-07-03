Земля 3 июля пройдет самую дальнюю от Солнца точку орбиты

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Земля в четверг пройдет афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Расстояние между ними будет максимальным в году, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В этот момент видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда наша планета была ближе всего к светилу (в перигелии) и находилась на расстоянии более 147 млн. км. Заметить это можно, сравнив профессиональные изображения светила, сделанные астрономами в начале января и в начале июля.
«3 июля Земля окажется на самом дальнем в году расстоянии от Солнца — оно превысит 152 млн. км», — сообщили ТАСС в планетарии.
Ближе всего к Солнцу наша планета находится зимой, а дальше всего — летом.
Приближение и отдаление Земли относительно Солнца не связано с изменением погоды летом и зимой. Смена сезонов обусловлена наклоном оси вращения нашей планеты к плоскости ее орбиты.
«Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как ее орбита имеет слегка овальную форму и проходит по траектории, называемой эллипсом. Однако на практике это отклонение довольно незначительно, поскольку орбита Земли очень близка к круговой», — уточнили в планетарии.