Земля 3 июля пройдет самую дальнюю от Солнца точку орбиты

В этот момент видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда наша планета была ближе всего к светилу (в перигелии) и находилась на расстоянии более 147 млн. км. Заметить это можно, сравнив профессиональные изображения светила, сделанные астрономами в начале января и в начале июля.