Певица-изгой: зачем Манижа вернулась в Россию после донатов ВСУ и слов в защиту террористов «Крокуса»

— Я рада, что она (бабушка артистки. — Прим. Life.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А ещё я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся её. А ещё я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка, — заявила в своём видеообращении Манижа.