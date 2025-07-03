Аномалия или тенденция? Почему начался рост цен на аренду квартир и когда он закончится

В июне 2025 года медианная стоимость аренды в среднем в городах-миллионниках по всем типам комнатности составила 34 000 рублей (+1,7% за месяц). Предложение сдаваемого жилья немного снизилось за месяц — на 2,3%, а с начала года выросло на 22,5%. Количество просмотров объявлений о сдаче в среднем по городам-миллионникам за июнь выросло на 4,4%, а с начала года — на 26,6%.Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.