Российский баскетболист подписал контракт с клубом из НБА

Клуб «Майами Хит» объявил о подписании двустороннего контракта с российским центровым Владиславом Голдиным. Игрок, оставшийся невыбранным на драфте НБА-2025, сможет провести до 50 матчей в основном составе команды, а остальное время будет выступать за фарм-клуб в Лиге развития (G League).