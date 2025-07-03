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Российский баскетболист подписал контракт с клубом из НБА

Клуб «Майами Хит» объявил о подписании двустороннего контракта с российским центровым Владиславом Голдиным.

Клуб «Майами Хит» объявил о подписании двустороннего контракта с российским центровым Владиславом Голдиным. Игрок, оставшийся невыбранным на драфте НБА-2025, сможет провести до 50 матчей в основном составе команды, а остальное время будет выступать за фарм-клуб в Лиге развития (G League).

24-летний Голдин провел прошлый сезон в NCAA, представляя команду «Мичиган Вулверинз», с которой дошел до ⅛ финала турнира «Мартовское безумие». Его средние показатели составили 16,6 очка, 7 подборов и 1,4 блок-шота за игру.

«Майами Хит» — трехкратный чемпион НБА, завершивший прошлый сезон в первом раунде плей-офф. Отметим, что на том же драфте россиянин Егор Демин был выбран «Бруклином» под 8-м номером, установив рекорд для отечественных баскетболистов.

Ранее сообщалось, что Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе.