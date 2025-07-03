В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян

Также в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Кроме того, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.