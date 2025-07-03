В МВД отметили снижение числа ежегодно погибающих в ДТП россиян

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число ежегодно погибающих в ДТП людей в России удалось сократить на 20% благодаря реализации проекта «Безопасность дорожного движения», рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
«Благодаря комплексным мерам, принятым в рамках реализации федерального проекта “Безопасность дорожного движения” в составе национального проекта “Безопасные качественные дороги”, который завершился в конце прошлого года, в России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%», — рассказали в пресс-службе.
Также в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Кроме того, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Ежегодно 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Именно 3 июля 1936 года стало официальной датой создания Госавтоинспекции в СССР. В этот день Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением № 1182 утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции, которая вошла в структуру Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. Этот документ заложил правовые основы деятельности ГАИ и считается отправной точкой в истории отечественной службы дорожного надзора.