Корабль «Прогресс МС-31» привезет на МКС 2,6 т грузов

Старт ракеты намечен на 22:32 по минскому времени с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток»). Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, а через 50 часов сблизится с Международной космической станцией (МКС). Стыковка грузового корабля с модулем «Поиск» запланирована в ночь на 6 июля — около 00:28 по минскому времени.