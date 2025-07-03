Корабль «Прогресс МС-31» привезет на МКС 2,6 т грузов

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» пройдет в ночь на 4 июля на космодроме Байконур. Как сообщили журналистам в Роскосмосе, корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) почти 2,6 т грузов. Об этом сообщает ТАСС.
Старт ракеты намечен на 22:32 по минскому времени с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток»). Примерно через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, а через 50 часов сблизится с Международной космической станцией (МКС). Стыковка грузового корабля с модулем «Поиск» запланирована в ночь на 6 июля — около 00:28 по минскому времени.
Это будет второй в этом году запуск корабля «Прогресс МС», а также третий пуск ракеты с космодрома Байконур.
Космический «грузовик» доставит на МКС 2 625 кг грузов, среди которых 1 205 кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, медицинских и санитарно-гигиенических средств и других сухих грузов, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы. -0-