La Depeche: 10-летняя школьница из США умерла на экскурсии в Версале

Десятилетняя туристка из Соединенных Штатов умерла на экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Об этом сообщило издание La Depeche.
Трагедия случилась вечером 1 июля. Школьнице стало плохо во время прогулки по территории дворца, она потеряла сознание. Врачи скорой помощи оперативно прибыли на место, но спасти ее не смогли.
Уточняется, что ребенок страдал хроническими заболеваниями и умер от сердечного приступа. При этом свою роль могла сыграть стоявшая в тот день в окрестностях Парижа аномальная жара, сказано в статье.
На Шри-Ланке две туристки скончались от отравления средством против клопов. Инсектицидами обрабатывали их комнату в местном хостеле.
24-летняя Эбони из Британии делила номер в хостеле в Коломбо с парой из ФРГ. В конце января у туристов началось резкое недомогание, тошнота и рвота. Иностранцев срочно доставили в местную больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти девушку, но через несколько часов Эбони скончалась. Позже умерла и ее соседка, 27-летняя немка, также из-за сильного отравления.