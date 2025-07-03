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La Depeche: 10-летняя школьница из США умерла на экскурсии в Версале

Десятилетняя туристка из Соединенных Штатов умерла на экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Об этом сообщило издание La Depeche.

Десятилетняя туристка из Соединенных Штатов умерла на экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Об этом сообщило издание La Depeche.

Трагедия случилась вечером 1 июля. Школьнице стало плохо во время прогулки по территории дворца, она потеряла сознание. Врачи скорой помощи оперативно прибыли на место, но спасти ее не смогли.

Уточняется, что ребенок страдал хроническими заболеваниями и умер от сердечного приступа. При этом свою роль могла сыграть стоявшая в тот день в окрестностях Парижа аномальная жара, сказано в статье.

На Шри-Ланке две туристки скончались от отравления средством против клопов. Инсектицидами обрабатывали их комнату в местном хостеле.

24-летняя Эбони из Британии делила номер в хостеле в Коломбо с парой из ФРГ. В конце января у туристов началось резкое недомогание, тошнота и рвота. Иностранцев срочно доставили в местную больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти девушку, но через несколько часов Эбони скончалась. Позже умерла и ее соседка, 27-летняя немка, также из-за сильного отравления.