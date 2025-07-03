La Depeche: 10-летняя школьница из США умерла на экскурсии в Версале

24-летняя Эбони из Британии делила номер в хостеле в Коломбо с парой из ФРГ. В конце января у туристов началось резкое недомогание, тошнота и рвота. Иностранцев срочно доставили в местную больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти девушку, но через несколько часов Эбони скончалась. Позже умерла и ее соседка, 27-летняя немка, также из-за сильного отравления.