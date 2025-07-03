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Российский хоккеист Алексеев сменил «Вашингтон» на «Питтсбург»

Российский защитник Александр Алексеев перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Питтсбург Пингвинз», подписав однолетний контракт с новым клубом.

Российский защитник Александр Алексеев перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Питтсбург Пингвинз», подписав однолетний контракт с новым клубом. Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», 25-летний хоккеист, выбранный 31-м на драфте НХЛ 2018 года, стал свободным агентом 1 июля.

В минувшем сезоне Алексеев провел 8 матчей в регулярном чемпионате и 10 игр в плей-офф за «Вашингтон», не набрав очков.

Переход игрока состоялся несмотря на инцидент в мае, когда хоккеист был задержан в Арлингтоне за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист подписал контракт с клубом из НБА.