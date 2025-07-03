Российский хоккеист Алексеев сменил «Вашингтон» на «Питтсбург»

Российский защитник Александр Алексеев перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Питтсбург Пингвинз», подписав однолетний контракт с новым клубом. Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», 25-летний хоккеист, выбранный 31-м на драфте НХЛ 2018 года, стал свободным агентом 1 июля.
В минувшем сезоне Алексеев провел 8 матчей в регулярном чемпионате и 10 игр в плей-офф за «Вашингтон», не набрав очков.
Переход игрока состоялся несмотря на инцидент в мае, когда хоккеист был задержан в Арлингтоне за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что российский баскетболист подписал контракт с клубом из НБА.