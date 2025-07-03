Новые идеи изменят будущее страны

2 июля в Национальном центре «Россия» прошел двухдневный форум «Сильные идеи для нового времени». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала подробности.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится уже в пятый раз.
В течение первого дня мероприятия экспертам предстояло из 1000 отобрать 100 главных проектов, которые сегодня представят на суд руководства нашей страны.
Генеральный директор развлекательной компании Евгения Мельникова заявила о том, что одной из главных задач для государства на будущий год может стать восстановление старых советских парков аттракционов.
— Эта проблема затрагивает всю страну. Наши дети очень любят кататься на аттракционах, но мы с толкнулись с тем, что оборудование не менялось более 20 лет. Соответственно, такой отдых становится весьма опасным. Эта проблема существует не только в маленьких городах, но и в крупных мегаполисах, так как федеральный бюджет не рассчитан на развитие именно этой отрасли. Я бы хотела предложить эту важную идею и рассчитываю на помощь государства, — отметила Евгения Мельникова.
Еще один интересный проект предложил научный руководитель биологической кафедры МГУ Антон Бонарцев. Он отметил, что в условиях постоянно меняющейся политической ситуации важно не зависеть от европейских или азиатских стран и производить собственные материалы для изготовления медицинского оборудования.
— Дело в том, что специальные материалы (полимеры) мы ранее закупали у Германии, а сейчас — у Китая и Индии. Я считаю, что наши российские ученые способны создавать и уже делают необходимые материалы для медперсонала, например, для хирургов, которые зашивают сложные ранения, — отметил Антон Бонарцев.
Еще он рассказал, что в России уже имеются лаборатории, в которых производятся такие полимеры. Ученые МГУ сотрудничают с другими крупными университетами, например, с медицинским факультетом РУДН.
Еще одной темой стало обсуждение реабилитации участников СВО. Врач-хирург Игорь Онницев предложил создать многоуровневую систему подготовки врачей по военно-полевой хирургии и травматологии для обеспечения качественной медпомощи в условиях боевых действий, ЧС и мирного времени.
— Мы должны обучать и передавать знания и навыки, основанные на опыте СВО, молодым специалистам, а также внедрять единые протоколы диагностики, лечения и реабилитации для военных, которым нужна медицинская помощь, — отметил Игорь.
Он предложил создать четырехуровневую систему образовательных программ, которая должна состоять из базового универсального, специализированного травматологического и двух продвинутых курсов. Пробное обучение запустят в сентябре, на базе ГВКГ имени Бурденко. Планируют обучить 30 специалистов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анна Гетманцева, организатор форума «Сильные идеи для нового времени»:
— На наш форум было подано более 35 тысяч интересных заявок, которые нам пришлось отсмотреть, чтобы выбрать самые лучшие. Интересно, что большинство заявок подавали по различным социальным проблемам. Видимо, именно на это и должно государство обратить свое пристальное внимание. Для первого этапа мы выбрали 1000 наиболее перспективных идей.