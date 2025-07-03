Новые идеи изменят будущее страны

— Эта проблема затрагивает всю страну. Наши дети очень любят кататься на аттракционах, но мы с толкнулись с тем, что оборудование не менялось более 20 лет. Соответственно, такой отдых становится весьма опасным. Эта проблема существует не только в маленьких городах, но и в крупных мегаполисах, так как федеральный бюджет не рассчитан на развитие именно этой отрасли. Я бы хотела предложить эту важную идею и рассчитываю на помощь государства, — отметила Евгения Мельникова.