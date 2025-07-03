МВД: число ежегодно погибающих в ДТП россиян сократилось на 20%

Согласно информации МВД, в России более двух десятилетий применяется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах. Для этого совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог и внедряются современные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также принимаются меры по защите всех участников дорожного движения.