МВД: число ежегодно погибающих в ДТП россиян сократилось на 20%

В МВД рассказали об успешном исполнении нацпроекта.
В России за последние годы число погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 20%. Такой результат удалось достичь благодаря реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе МВД РФ со ссылкой на данные ведомства.
«Благодаря комплексным мерам, принятым в рамках реализации федерального проекта “Безопасность дорожного движения” в составе национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Который завершился в конце прошлого года, в России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%», — сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости.
Согласно информации МВД, в России более двух десятилетий применяется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах. Для этого совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог и внедряются современные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также принимаются меры по защите всех участников дорожного движения.
3 июля отмечается День ГИБДД — памятная дата, приуроченная к созданию Госавтоинспекции СССР в 1936 году. Как напомнили в МВД, именно тогда были заложены основы деятельности службы дорожного надзора, что стало отправной точкой для формирования системы обеспечения безопасности на российских дорогах.