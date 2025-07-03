Московская выпускница набрала 400 баллов по ЕГЭ и вытянула «счастливый билет»: ее пригласили на невероятную стажировку

Выпускница Надежда Яшмолкина, набравшая рекордные 400 баллов на ЕГЭ, получила предложение о стажировке в команде цифровой платформы Max. Как сообщили представители VK, девушка уже побывала в головном офисе компании.
«Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX», — следует из сообщения пресс-службы.
Во время встречи с представителями VK Яшмолкина получила подробную информацию о карьерных перспективах в IT-индустрии через образовательные инициативы компании. Специалисты VK рассказали выпускнице о своем профессиональном пути и этапах вхождения в команду технологического гиганта.
«Я рада возможности побывать в офисе VK, познакомиться с деятельностью компании и задать вопросы настоящим профессионалам IT-индустрии. Для меня это был полезный опыт и было интересно пообщаться со специалистами, которые развивают востребованные цифровые сервисы», — поделилась впечатлениями выпускница.
Вице-президент по образовательным проектам VK Анна Степанова пояснила, что приглашение выпускницы связано с ее интересом к IT-направлению.
Как уточнил представитель компании, девушке предоставлена возможность выбора — приступить к работе немедленно или взять паузу до следующего года для восстановления после сдачи ЕГЭ.
Надежда Яшмолкина — выпускница столичной школы № 1514, которая которая подготовилась к ЕГЭ без помощи репетиторов, полагаясь только на самостоятельную подготовку и онлайн-обучение.
Она получила максимальные оценки по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Это открыло перед Ялмошкиной возможности для поступления в ведущие технические вузы страны.
Совмещая подготовку к ЕГЭ с олимпиадами и личными увлечениями, выпускница показала отличные навыки тайм-менеджмента. Будущим абитуриентам она рекомендует не пренебрегать школьными уроками и факультативами.
Ранее KP.RU писал, что московский выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов и стал одиннадцатым 400-балльником за всю историю госэкзамена. Юноша выбрал для сдачи русский язык, математику, физику и информатику.