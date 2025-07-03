Московская выпускница набрала 400 баллов по ЕГЭ и вытянула «счастливый билет»: ее пригласили на невероятную стажировку

«Я рада возможности побывать в офисе VK, познакомиться с деятельностью компании и задать вопросы настоящим профессионалам IT-индустрии. Для меня это был полезный опыт и было интересно пообщаться со специалистами, которые развивают востребованные цифровые сервисы», — поделилась впечатлениями выпускница.