В России предложили вернуть скидку на оплату штрафов за нарушения ПДД

В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что уменьшение скидки при одновременном росте размеров штрафов может привести к увеличению нагрузки на судебные и исполнительные органы. По их мнению, прежняя система с 50% льготой в первые 20 дней после вынесения постановления доказала свою эффективность, повышая собираемость платежей и снижая количество обжалований.