В России предложили вернуть скидку на оплату штрафов за нарушения ПДД

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о возврате 50-процентной скидки при досрочной оплате штрафов за нарушение ПДД. Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, предлагается отменить сниженную до 25% скидку, действующую с 1 января 2025 года.
В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что уменьшение скидки при одновременном росте размеров штрафов может привести к увеличению нагрузки на судебные и исполнительные органы. По их мнению, прежняя система с 50% льготой в первые 20 дней после вынесения постановления доказала свою эффективность, повышая собираемость платежей и снижая количество обжалований.
Как отмечается в материалах к законопроекту, в России на 1000 граждан приходится 322 автомобиля, что делает вопрос штрафов социально значимым.
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