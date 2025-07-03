После фронта боец стал писать рассказы

— Перед тем как мне отправиться домой, ко мне подошли сослуживцы и сказали: «Командир, ты свое отвоевал. Ты уже старый, и после ранений нечего рыпаться. Теперь мы за тебя повоюем», — вспоминает тот самый разговор ветеран спецоперации. — Потом, уже когда я вернулся в родной Тольятти, понял, что просто так сидеть без дела мне очень тяжело. Решил, пока товарищи на передовой, я буду помогать семьям бойцов, а также тем, кто находится в госпитале.