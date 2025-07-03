После фронта боец стал писать рассказы

Ветеран спецоперации Сергей Алексеев после демобилизации стал заниматься патриотической деятельностью и писать рассказы о своем боевом пути.
На спецоперацию Сергей Алексеев пошел в 2022 году добровольцем. Как только прибыл в подразделение, сослуживцы дали ему позывной — «Исполнитель».
В начале пути он вместе с товарищами штурмовал населенные пункты, в которых находились «опорники» противника. Однако спустя пару месяцев Алексеева назначили командиром боевого расчета. Во время выполнения одной из миссий на передовой Алексеев получил тяжелое ранение… Ему глубоко в ногу вонзились шесть осколков.
— В наш окоп прилетела вражеская мина. Она разорвалась рядом со мной. Боец, сидевший плечом к плечу со мной, погиб, а меня ранило, — вспоминает Сергей. — Мы, перебегая под обстрелами птичек (дронов. — «ВМ»), следивших за каждым нашим шагом, пробирались к своим. Я двигался на одной ноге, используя автомат вместо второй.
Алексеева экстренно эвакуировали в Луганский военный госпиталь. После его направили на реабилитацию в Ростовна-Дону. Через несколько месяцев Сергей смог снова встать на ноги и вернуться в свое подразделение.
После возвращения в строй он принял участие в операциях по освобождению Артемовска (Бахмут — прежнее название города. — «ВМ») и Соледара. За проявленную смелость был награжден знаками отличия.
Демобилизовавшись в 2024 году, Сергей начал заниматься патриотической деятельностью. Он стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества».
— Перед тем как мне отправиться домой, ко мне подошли сослуживцы и сказали: «Командир, ты свое отвоевал. Ты уже старый, и после ранений нечего рыпаться. Теперь мы за тебя повоюем», — вспоминает тот самый разговор ветеран спецоперации. — Потом, уже когда я вернулся в родной Тольятти, понял, что просто так сидеть без дела мне очень тяжело. Решил, пока товарищи на передовой, я буду помогать семьям бойцов, а также тем, кто находится в госпитале.
По возвращении домой он никак не мог забыть те события, которые пережил за два года. Тогда он решился все изложить на бумаге. В 2025 году несколько его рассказов попали в сборник «Честь наивысшая — носить русский мундир», который вышел под редакцией писателя Захара Прилепина.
— Это истории, как я принимал решение отправиться на СВО, — говорит Алексеев. — На страницах рассказов я вспоминаю о том, что чувствовал и переживал в первые дни нахождения на передовой.
В конце июня в рамках пятидневной программы «#СВОяЛИТЕРАТУРА» Алексеев представил свою новую книгу «Град» — о жизни и приключениях подразделения, в котором он проходил службу.
СПРАВКА.
Проект «#СВОяЛИТЕРАТУРА» объединяет очевидцев и участников спецоперации, которые решились запечатлеть свои воспоминания. В 2025 году он прошел впервые. Программа объединяет творческих людей, чтобы они смогли выразить в стихах или прозе свои чувства и самые искренние истории о ключевых событиях, которые переживает наша страна. В рамках проекта его участники выпустят сборники рассказов и стихов.