ТАСС: подготовка террористов для атаки на «Крокус» велась с 2023 года

В ходе подготовки злоумышленники освоили методы обращения с огнестрельным оружием, получили психологическую подготовку и изучили способы совершения террористических актов. Кроме того, их обучали правилам обращения с различным оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. Отдельно подчеркивается, что Саидокрами Рачабализода по указанию руководителей прошел дополнительное обучение на территории Афганистана. Для этого он выехал из Турции в Афганистан через Пакистан, используя поддельные документы.