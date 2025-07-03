ТАСС: подготовка террористов для атаки на «Крокус» велась с 2023 года

Боевики готовились к теракту больше полугода.
Подготовка боевиков, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Об этом стало известно из документов.
«В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024-го Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — цитирует документацию ТАСС.
В ходе подготовки злоумышленники освоили методы обращения с огнестрельным оружием, получили психологическую подготовку и изучили способы совершения террористических актов. Кроме того, их обучали правилам обращения с различным оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. Отдельно подчеркивается, что Саидокрами Рачабализода по указанию руководителей прошел дополнительное обучение на территории Афганистана. Для этого он выехал из Турции в Афганистан через Пакистан, используя поддельные документы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Следствие установило, что исполнители получили оружие с территории Украины и намеревались скрыться в стране после нападения. По их показаниям, заказчиком преступления были украинские спецслужбы.