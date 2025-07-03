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Серебристые облака можно было наблюдать в небе над Беларусью

3 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серебристые облака образуются на высоте 80 км — на границе с космосом. Видны в июне и июле в полосе от 45° и до 70° северной широты.

Источник: БЕЛТА

Наблюдаются только в темное время суток, когда на небе видны звезды. В их образовании участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных тропосферных облаков. В ночь на 3 июля серебристые облака можно было увидеть в небе над Гродно и Минском.