Серебристые облака можно было наблюдать в небе над Беларусью

Наблюдаются только в темное время суток, когда на небе видны звезды. В их образовании участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных тропосферных облаков. В ночь на 3 июля серебристые облака можно было увидеть в небе над Гродно и Минском.