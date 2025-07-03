В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС

Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с действующим правовым регулированием, зубопротезирование осуществляется исключительно в порядке предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан, определяемым в соответствии с федеральным и региональным законодательством с учетом бюджетных возможностей субъектов России, и финансирование данной помощи осуществляется не за счет ОМС, а в рамках адресных социальных программ субъектов РФ либо отдельных ведомственных решений.