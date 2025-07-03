В Госдуме хотят вернуть скидку в 50% на оплату штрафов

Скидку на штрафы по ПДД хотят вернуть.
Депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о возврате скидки 50% при добровольной оплате административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
«Возврат к “скидке” прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. Так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении “скидки” такая нагрузка только возрастет», — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал Нилов у себя в telegram-канале.
С 1 января 2025 года размер скидки за своевременную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ был сокращен до 25%. Одновременно с этим были увеличены суммы штрафов за нарушения ПДД. Авторы инициативы также указывают, что вопрос активно обсуждается в обществе, поскольку на тысячу россиян приходится 322 автомобиля, что свидетельствует о широкой вовлеченности граждан в вопросы дорожной безопасности и финансовой нагрузки на автомобилистов.