В Госдуме хотят вернуть скидку в 50% на оплату штрафов

С 1 января 2025 года размер скидки за своевременную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ был сокращен до 25%. Одновременно с этим были увеличены суммы штрафов за нарушения ПДД. Авторы инициативы также указывают, что вопрос активно обсуждается в обществе, поскольку на тысячу россиян приходится 322 автомобиля, что свидетельствует о широкой вовлеченности граждан в вопросы дорожной безопасности и финансовой нагрузки на автомобилистов.