Геном древнего египтянина привел в Месопотамию

Анализ генома и изотопный анализ указывают на то, что этот египтянин родился и прожил на территории Древнего Египта, при этом большинство его предков происходили из североафриканских неолитических популяций. Эти данные поддерживают гипотезу о том, что древнеегипетская цивилизация сформировалась преимущественно местными народами, а не пришлыми мигрантами из Анатолии или Ближнего Востока.