Геном древнего египтянина привел в Месопотамию

Европейские палеогенетики впервые полностью расшифровали геном древнего египтянина, жившего во времена правления III и IV династий Древнего Царства — периода строительства первых и крупнейших пирамид. Результаты анализа показали, что между древними египтянами и народами ближневосточного «плодородного полумесяца» существовали активные генетические связи, сообщают учёные в статье, опубликованной в журнале Nature.
«Наши данные свидетельствуют, что около 80% генома этого человека были унаследованы от местных неолитических народов Северной Африки, а оставшиеся 20% связаны с популяциями ближневосточного “плодородного полумесяца”. Это подтверждает, что два древних центра цивилизации обменивались не только культурными достижениями, но и генетическим материалом», — рассказала на онлайн-пресс-брифинге научный сотрудник Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) Аделина Джейкобс.
Выводы были сделаны на основе изучения останков пожилого мужчины в возрасте от 45 до 65 лет, обнаруженных британскими археологами в некрополе Бени-Хасан в 1902—1904 годах и впоследствии переданных в музей одного из британских археологических институтов. Особенностью находки стало то, что кости и зубы покойного хранились внутри керамического сосуда — редкий для того времени способ захоронения.
Это обстоятельство обеспечило отличное сохранение ДНК, что позволило впервые полностью расшифровать геном современника могущественных фараонов и с высокой точностью определить возраст останков, их происхождение, профессию и даже реконструировать внешность. Исследования показали, что мужчина из Бени-Хасан был гончаром невысокого роста с проблемами суставов, жившим примерно в 2855−2570 годах до н.э., в эпоху III и IV династий.
Анализ генома и изотопный анализ указывают на то, что этот египтянин родился и прожил на территории Древнего Египта, при этом большинство его предков происходили из североафриканских неолитических популяций. Эти данные поддерживают гипотезу о том, что древнеегипетская цивилизация сформировалась преимущественно местными народами, а не пришлыми мигрантами из Анатолии или Ближнего Востока.
Вместе с тем учёные выявили, что небольшая, но значимая часть генома принадлежит потомкам жителей Месопотамии — региона «плодородного полумесяца», где в то время существовали шумерские города-государства, такие как Урук и Аккад. Это свидетельствует о длительных контактных связях между египетской и шумерской цивилизациями на протяжении почти всего их существования, заключают исследователи.
Ранее была разгадана тайна незаслуженно забытой женщины-фараона древнего Египта.