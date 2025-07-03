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СПбГУ: Профессор Суворов арестован на десять суток

Проректор Грязнов подтвердил арест преподавателя СПбГУ Суворова.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербургском госуниверситетет подтвердили, что профессор Михаил Суворов находится под арестом. Об этом сказано в релизе, размещенном на сайте вуза.

«По решению Приморского районного суда Санкт Петербурга от 26.06.2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток», — информирует проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов.

Также Грязнов сообщал, что в университете проводится служебное разбирательство по данному факту, а Суворов подал заявление об увольнении 26 июня.

Ранее сообщалось, что суд на десять суток арестовал доцента кафедры арабской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), профессора Михаила Суворова за демонстрацию экстремистской символики.

Поводом, предположительно, стало его давнее сообщение с проукраинским лозунгом, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте» в марте 2022 года.