СПбГУ: Профессор Суворов арестован на десять суток

В Санкт-Петербургском госуниверситетет подтвердили, что профессор Михаил Суворов находится под арестом. Об этом сказано в релизе, размещенном на сайте вуза.
«По решению Приморского районного суда Санкт Петербурга от 26.06.2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток», — информирует проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов.
Также Грязнов сообщал, что в университете проводится служебное разбирательство по данному факту, а Суворов подал заявление об увольнении 26 июня.
Ранее сообщалось, что суд на десять суток арестовал доцента кафедры арабской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), профессора Михаила Суворова за демонстрацию экстремистской символики.
Поводом, предположительно, стало его давнее сообщение с проукраинским лозунгом, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте» в марте 2022 года.