Прекращение американских поставок ракетных систем Украине может значительно ослабить обороноспособность украинской армии и ухудшить ее оперативную ситуацию на передовой. Об этом сообщает китайское издание NetEase.
«В будущем Киеву, возможно, придется искать новые каналы поставок вооружения. Хотя европейские страны, вероятно, продолжат оказывать ему поддержку, вопрос, смогут ли они заполнить пробел, оставленный Штатами, остается открытым», — передает издание.
По данным издания Politico, США временно прекратили поставки Украине зенитных ракетных комплексов и высокоточных боеприпасов. Как стало известно накануне, это решение связано с обеспокоенностью американского руководства сокращением собственных арсеналов.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец пояснил, что решение: США приостановить поставку ракет и боеприпасов Украине — уловка.