Жителям Петербурга ограничили скорость движения по тротуарам на электросамокатах

«Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров в час», — говорится в официальном заявлении.
Ограничения вступили в силу после аналогичных мер для курьеров. По данным комитета, с начала сезона зафиксировано почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов.
Напомним, с 1 июля в Северной столице начали действовать новые правила для сотрудников сервисов доставки, передвигающихся на СИМ. Теперь скорость их движения тоже ограничена десятью километрами в час.