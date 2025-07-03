Жителям Петербурга ограничили скорость движения по тротуарам на электросамокатах

«Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров в час», — говорится в официальном заявлении.