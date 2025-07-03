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Жителям Петербурга ограничили скорость движения по тротуарам на электросамокатах

Власти Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах и пешеходных зонах десятью километрами в час. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Источник: Life.ru

«Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров в час», — говорится в официальном заявлении.

Ограничения вступили в силу после аналогичных мер для курьеров. По данным комитета, с начала сезона зафиксировано почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов.

Напомним, с 1 июля в Северной столице начали действовать новые правила для сотрудников сервисов доставки, передвигающихся на СИМ. Теперь скорость их движения тоже ограничена десятью километрами в час.