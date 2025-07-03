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Ученые нашли тысячи яиц динозавров в Провансе

Французские палеонтологи обнаружили крупнейшее в мире скопление яиц динозавров в окрестностях горы Сент-Виктуар на юго-востоке Франции, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации Agence France-Presse, район близ Экс-ан-Прованса получил неофициальное название «Яйца Прованса» — по оценкам специалистов, здесь находится до одного яйца на каждый квадратный метр.

Уникальность находки заключается в том, что яйца здесь встречаются чаще, чем где-либо в мире, а условия в меловом периоде способствовали их отличной сохранности: затопленные равнины и илисто-глинистые почвы позволяли яйцам окаменеть.

Хотя яйца находят ежегодно, большинство из них пустые — либо не оплодотворенные, либо из них уже вылупились детеныши. Застывшие эмбрионы древних рептилий помогли бы определить вид динозавров, но их пока найти не удалось.