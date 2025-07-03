Зеленая среда. Практические советы по бережной пересадке туй и роз летом

Лето в Поволжье — это время активной садовой жизни, когда пересадка и деление многолетников могут стать как благом, так и стрессом для ваших растений.
В предыдущих статьях мы рассмотрели общие правила, а сегодня углубимся в особенности пересадки двух любимцев самарских садоводов: туй и роз.
Разберемся, как обеспечить им успешное приживление и избежать распространенных ошибок. Поможет в этом наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.
Зеленая среда. Какие растения можно, а какие нельзя пересаживать летом.
Зеленая среда. Секреты пересадки растений на вашем участке, практические советы.
Туи: деликатный переезд в летний зной.
Туи — вечнозеленые красавицы, которые украшают сады круглый год. Но пересадка туи, особенно летом, требует особого внимания.
Сразу скажем, лучшее время для пересадки туи — ранняя весна (апрель-май) или ранняя осень (сентябрь-октябрь). Летняя пересадка допустима, но сопряжена с повышенным риском.
Если пересадка летом неизбежна, выбирайте пасмурные дни или проводите ее вечером, чтобы избежать теплового стресса.
Тип корневой системы: закрытая vs открытая.
Туи с закрытой корневой системой (ЗКС), выращенные в контейнерах, легче переносят пересадку в любое время года, включая лето.
Корневая система таких растений меньше травмируется, что обеспечивает более быстрое приживление.
Туи с открытой корневой системой (ОКС) пересадивать летом крайне нежелательно. Корни таких растений очень чувствительны к высыханию и повреждениям, что может привести к гибели растения.
Если все же необходимо пересадить тую с ОКС летом, обеспечьте максимальную осторожность при выкапывании и посадке, а также обильный полив и притенение.
Размер имеет значение: высокие vs маленькие.
Маленькие туи (до 1 метра) лучше переносят пересадку, чем взрослые. Их корневая система менее развита, и они быстрее приживаются на новом месте.
Пересадка высоких туй (выше 3 метров) — сложная задача, требующая специальной техники и опыта. У таких растений мощная корневая система, которую сложно выкопать без повреждений.
Если вы планируете пересадку высокой туи, лучше обратиться к профессионалам.
Сорта с лучшей приживаемостью.
Не все сорта туй одинаково хорошо переносят пересадку. К наиболее неприхотливым и устойчивым сортам относятся:
Туя западная «Smaragd» (Смарагд). Популярный сорт с конической формой и насыщенным зеленым цветом.
Туя западная «Brabant» (Брабант). Быстрорастущий сорт, идеально подходит для создания живых изгородей.
Туя западная «Columna» (Колумна). Сорт с узкой колонновидной формой, хорошо переносит стрижку.
Техника пересадки туи.
1. Подготовка посадочной ямы: яма должна быть в 2−3 раза больше корневого кома. На дно ямы насыпьте дренаж (щебень, керамзит).
2. Подготовка почвы: смешайте верхний слой почвы с торфом и компостом.
3. Выкапывание туи: аккуратно выкопайте растение, стараясь сохранить корневой ком. Если туя с ОКС, оберните корни влажной мешковиной.
4. Посадка: поместите деревце в посадочную яму, расправьте корни и засыпьте их подготовленной почвой.
5. Обильно полейте тую после посадки.
6. Замульчируйте почву вокруг торфом, щепой или корой.
7. В первые несколько недель после пересадки притените тую от прямых солнечных лучей.
Розы: королевы, требующие особого подхода.
Розы — одни из самых любимых цветов в Поволжье. Но пересадка роз, особенно летом, может быть рискованной.
Лучшее время для пересадки роз — весна (до распускания почек) или осень (после листопада). Летняя пересадка допустима только в крайнем случае.
Особенности летней пересадки роз.
Выбирайте прохладные и пасмурные дни: Избегайте пересадки роз в жару. Обильно полейте розу за день до пересадки: Это поможет корням лучше перенести стресс.
Удалите все бутоны и цветки: Это уменьшит нагрузку на корневую систему. Обрежьте побеги на ⅓: Это также уменьшит нагрузку на корневую систему и стимулирует рост новых побегов.
Выкапывайте розу с большим комом земли, старайтесь сохранить как можно больше корней.
Посадите розу на новое место и обильно полейте: После посадки замульчируйте почву вокруг розы торфом или компостом.
В первые несколько недель после пересадки притените розу от прямых солнечных лучей.
Материалы для притенения.
Для притенения растений после пересадки можно использовать различные материалы:
• Мешковина: Хорошо пропускает воздух и свет, защищает от прямых солнечных лучей.
• Марля: Легкий и дышащий материал, хорошо подходит для притенения небольших растений.
• Сетка затеняющая: Обеспечивает регулируемое притенение, подходит для защиты растений от интенсивного солнечного света.
Знаете ли вы, что…? Для лучшей приживаемости туи после пересадки рекомендуется обработать хвойным концентратом «Хвойный доктор». Он повышает иммунитет растений и защищает от болезней.
Летняя пересадка туй и роз — это сложная задача, требующая знаний и опыта. Следуйте нашим советам, учитывайте особенности каждого растения, и ваши зеленые питомцы обязательно порадуют вас своей красотой и здоровьем! Помните, что забота и внимание — лучшие помощники в саду!
Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».
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