Fox News: Суд в Нью-Йорке отказал рэперу P. Diddy в освобождении под залог

Нью-Йоркский суд отказался выпустить под залог до оглашения приговора американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под сценическим псевдонимом P. Diddy. Об этом информирует телеканал Fox News.
Сообщается, что представители обвинения аргументировали необходимость содержания Комбса под стражей тем, что рэпер может покинуть страну, если окажется на свободе. По данным американских СМИ, приговор может быть оглашен в начале октября.
Напомним, процесс стартовал 12 мая в суде Манхэттена. 55-летний рэпер обвиняется в торговле людьми, растлении несовершеннолетних, рэкете, создании ОПГ и других тяжких преступлениях.
При этом P. Diddy, оправдали по двум пунктам обвинения в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и одному пункту об организации преступной деятельности.
Но даже по тем статьям, по которым музыканта признали виновным, ему могут назначить тюремное заключение сроком 20 лет.