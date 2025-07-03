Земля 3 июля пройдет самую дальнюю от Солнца точку

Видимый диаметр Солнца при этом уменьшится примерно на 3% по сравнению с 4 января, когда Земля находилась в перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты, на расстоянии чуть более 147 млн км. Это различие можно заметить, сопоставив профессиональные снимки Солнца, сделанные астрономами в начале января и начале июля.