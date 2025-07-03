Земля 3 июля пройдет самую дальнюю от Солнца точку

В четверг Земля достигнет афелия — самой удалённой от Солнца точки своей орбиты. В этот момент расстояние между планетой и светилом будет максимальным в году, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Видимый диаметр Солнца при этом уменьшится примерно на 3% по сравнению с 4 января, когда Земля находилась в перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты, на расстоянии чуть более 147 млн км. Это различие можно заметить, сопоставив профессиональные снимки Солнца, сделанные астрономами в начале января и начале июля.
«3 июля Земля окажется на самом большом расстоянии от Солнца за год — более 152 млн км», — сообщили в планетарии ТАСС.
Земля находится ближе всего к Солнцу зимой и дальше всего — летом.
При этом смена сезонов не связана с изменением расстояния до Солнца, а обусловлена наклоном оси вращения планеты относительно плоскости её орбиты.
«Расстояние между Землёй и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года из-за слегка вытянутой формы орбиты — эллипса. Однако это отклонение невелико, так как орбита Земли почти круглая», — отметили в Московском планетарии.
Ранее сигнал с давно умершего спутника озадачил астрономов.