Суд отказался выпускать P. Diddy из-под стражи, приговор ему вынесут осенью

Напомним, в сентябре 2024 года музыканта задержали по обвинениям в насилии и торговле людьми. Против него подали не менее 12 исков, связанных с изнасилованиями. Однако в недавних показаниях одного из истцов произошли изменения — упоминания Бейонсе и Jay-Z убрали из документов. Кроме того, есть подозрения, что Комбс связан со смертями нескольких известных личностей.