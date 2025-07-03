Россия обошла Германию в рейтинге крупнейших пивоваренных компаний

Российские компании заняли 12 и 24 места.
Российские пивоваренные компании «Балтика» и «Объединенные пивоварни» впервые вошли в топ-40 ведущих мировых производителей пива. Это следует из ежегодного рейтинга, подготовленного крупнейшим трейдером отрасли BarthHaas.
В исследовании отмечается, что попадание российских компаний в престижный рейтинг стало возможным благодаря их независимости от зарубежных структур и сохранению объемов производства на высоком уровне. «Балтика», крупнейший производитель в России, после выкупа у Carlsberg Group заняла 12-е место с объемом производства 23,6 млн гектолитров. «Объединенные пивоварни», ранее входившие в Heineken Group, расположились на 24-й строчке с показателем 9,5 млн гектолитров«, — передает слова рейтинга “Известия”.
Эксперты также обратили внимание на изменения среди европейских производителей. В частности, практически все крупные немецкие пивоваренные компании утратили позиции в рейтинге или столкнулись с убытками. Аналитики связывают это с последствиями антироссийских санкций, которые осложнили экспорт и поставки сырья для немецких предприятий. В то же время российские производители смогли адаптироваться к новым условиям рынка и сохранить стабильный рост производства.
Полная версия рейтинга BarthHaas будет опубликована 22 июля. В исследовании традиционно анализируются объемы производства пива крупнейшими мировыми компаниями, тенденции развития отрасли и динамика цен на сырье.
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