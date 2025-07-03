Россия обошла Германию в рейтинге крупнейших пивоваренных компаний

Эксперты также обратили внимание на изменения среди европейских производителей. В частности, практически все крупные немецкие пивоваренные компании утратили позиции в рейтинге или столкнулись с убытками. Аналитики связывают это с последствиями антироссийских санкций, которые осложнили экспорт и поставки сырья для немецких предприятий. В то же время российские производители смогли адаптироваться к новым условиям рынка и сохранить стабильный рост производства.