Буцкая: маткапитал проиндексируют в начале 2026 года по инфляции

В 2025 году материнский капитал уже был проиндексирован на 9,5%. Сейчас его размер составляет 690 266 рублей на первого ребенка и до 912 162 рублей на второго, если ранее сертификат не оформлялся. Размер доплаты при рождении второго ребенка — 221 895 рублей. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, итоговый уровень инфляции по итогам 2025 года может составить 7%.