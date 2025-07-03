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Буцкая: маткапитал проиндексируют в начале 2026 года по инфляции

Материнский капитал будет проиндексирован в феврале 2026 года с учетом фактической инфляции за 2025 год. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Буцкая обозначила сроки индексации маткапитала.

Материнский капитал будет проиндексирован в феврале 2026 года с учетом фактической инфляции за 2025 год. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

«Ежегодно в феврале маткапитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму маткапитал вырастет», — пояснила Буцкая в беседе с ТАСС.

В 2025 году материнский капитал уже был проиндексирован на 9,5%. Сейчас его размер составляет 690 266 рублей на первого ребенка и до 912 162 рублей на второго, если ранее сертификат не оформлялся. Размер доплаты при рождении второго ребенка — 221 895 рублей. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, итоговый уровень инфляции по итогам 2025 года может составить 7%.