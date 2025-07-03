Пикап-коуч Алекс Лесли оказался в Испании после скандала

Ранее на Лесли завели уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следкома, называющий себя «гуру секса и соблазнения» призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. Ранее по всей Москве девушки массово пожаловались на домогательства — мужчины подходили к ним, начинали трогать и предлагали заняться сексом, при этом снимая происходящее на видео.