Пикап-коуч Алекс Лесли оказался в Испании после скандала

Блогер сбежал в Испанию.
Пикап-коуч и блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) уехал в Испанию и оттуда собирается вести эфиры. Об этом рассказал сам Кириллов. За границу он перебрался после скандала, когда призвал фанатов хватать москвичек за ягодицы.
«Сейчас я в Испании. У меня будут эфиры и сториз, все хорошо», — передает газета «Известия» слова пикап-коуча. Лесли добавил, что может уехать в любую страну.
Ранее на Лесли завели уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следкома, называющий себя «гуру секса и соблазнения» призывал своих фанатов заниматься противоправными действиями сексуального характера в отношении жительниц столицы России. Ранее по всей Москве девушки массово пожаловались на домогательства — мужчины подходили к ним, начинали трогать и предлагали заняться сексом, при этом снимая происходящее на видео.