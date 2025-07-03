Из Челябинска в Нью-Йорк: Лидер «Трактора» заключил контракт с «Айлендерс»

Форвард переходит в НХЛ после впечатляющего сезона в составе челябинского «Трактора», где стал одним из ключевых игроков. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Шабанов отметился 67 очками (23 гола и 44 передачи) в 65 матчах. Особенно ярко он проявил себя в плей-офф, набрав 20 очков (10+10) в 21 игре и помог команде дойти до финала Кубка Гагарина.