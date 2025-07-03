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Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян Безуглый рассказал о сыне

Он отметил, что знает о случившемся, однако пока не считает нужным подробно обсуждать ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Среди россиян, задержанных в Азербайджане по подозрению в причастности к распространению наркотиков, оказался житель Калининграда Илья Безуглый.

Эту информацию подтвердил его отец, Игорь Безуглый, в комментарии РИА Новости. Он отметил, что знает о случившемся, однако пока не считает нужным подробно обсуждать ситуацию.

Ранее Мария Софронова, мать россиянина Сергея Софронова, задержанного в Баку, поделилась подробностями о том, как узнала о произошедшем. По её словам, никаких уведомлений о задержании сына она не получала.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане.

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