Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян Безуглый рассказал о сыне

Среди россиян, задержанных в Азербайджане по подозрению в причастности к распространению наркотиков, оказался житель Калининграда Илья Безуглый.
Эту информацию подтвердил его отец, Игорь Безуглый, в комментарии РИА Новости. Он отметил, что знает о случившемся, однако пока не считает нужным подробно обсуждать ситуацию.
Ранее Мария Софронова, мать россиянина Сергея Софронова, задержанного в Баку, поделилась подробностями о том, как узнала о произошедшем. По её словам, никаких уведомлений о задержании сына она не получала.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане.