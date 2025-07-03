Арестованный за проукраинский лозунг доцент СПбГУ решил уволиться

Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), профессор Михаил Суворов подал заявление об увольнении из университета после скандала и ареста за размещенный в соцсетях лозунг украинских националистов. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте вуза.