В США упал самолет, есть пострадавшие

Не менее пяти человек пострадали при падении самолета в штате Нью-Джерси в США. Авиакатастрофа произошла в 17.30, что соответствует 01.30 по московскому времени 3 июля, информирует телекомпания АВС.
Сообщается, что пострадавшие госпитализированы, при этом в сюжете не сказано о том, в каком состоянии они находятся. Также не сообщается о том, что произошло с остальными находившимися на борту людьми и о предполагаемых причинах катастрофы.
Всего в одномоторном самолете, рухнувшем неподалеку от аэропорта населенного пункта Уильямстаун, находилось не менее 14 человек.