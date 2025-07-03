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В США упал самолет, есть пострадавшие

Не менее пяти человек пострадали в авиакатастрофе в Нью-Джерси в США.

Источник: Комсомольская правда

Не менее пяти человек пострадали при падении самолета в штате Нью-Джерси в США. Авиакатастрофа произошла в 17.30, что соответствует 01.30 по московскому времени 3 июля, информирует телекомпания АВС.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы, при этом в сюжете не сказано о том, в каком состоянии они находятся. Также не сообщается о том, что произошло с остальными находившимися на борту людьми и о предполагаемых причинах катастрофы.

Всего в одномоторном самолете, рухнувшем неподалеку от аэропорта населенного пункта Уильямстаун, находилось не менее 14 человек.