Далай-лама заявил о своем намерении переродиться

Духовный лидер тибетского буддизма, Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, подтвердил на своём официальном сайте, что институт Далай-ламы сохранит своё существование и традицию перерождения после его смерти.
«В ответ на многочисленные просьбы я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит своё существование», — говорится в его заявлении.
Он отметил, что о сохранении традиции его просили не только представители тибетских духовных общин, но и члены Тибетского парламента в изгнании, Центральной тибетской администрации, а также буддисты из различных регионов России, Азии и материкового Китая.
Кроме того, Далай-лама напомнил, что ещё 24 сентября 2011 года пообещал, что по достижении 90 лет проведёт консультации с практикующими буддизм людьми относительно будущего института.
Он высказался о поисках преемника после его смерти.
Согласно тибетской традиции, после смерти нынешнего Далай-ламы его дух переродится в теле ребёнка.