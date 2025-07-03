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Далай-лама заявил о своем намерении переродиться

Духовный лидер тибетского буддизма, Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, подтвердил на своём официальном сайте, что институт Далай-ламы сохранит своё существование и традицию перерождения после его смерти.

Духовный лидер тибетского буддизма, Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, подтвердил на своём официальном сайте, что институт Далай-ламы сохранит своё существование и традицию перерождения после его смерти.

«В ответ на многочисленные просьбы я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит своё существование», — говорится в его заявлении.

Он отметил, что о сохранении традиции его просили не только представители тибетских духовных общин, но и члены Тибетского парламента в изгнании, Центральной тибетской администрации, а также буддисты из различных регионов России, Азии и материкового Китая.

Кроме того, Далай-лама напомнил, что ещё 24 сентября 2011 года пообещал, что по достижении 90 лет проведёт консультации с практикующими буддизм людьми относительно будущего института.

Он высказался о поисках преемника после его смерти.

Согласно тибетской традиции, после смерти нынешнего Далай-ламы его дух переродится в теле ребёнка.