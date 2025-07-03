Дава отказался комментировать поздравления Бузовой с рождением дочери

19 мая Дава и Мари Краймбрери стали родителями. В марте артист поделился видео с тайной свадьбы с певицей. На кадрах пара запечатлена в ЗАГСе: сначала они целуются, а потом показывают обручальные кольца. При этом рэпер предстал в белой рубашке с галстуком, черном костюме и туфлях.