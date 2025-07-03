Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дава отказался комментировать поздравления Бузовой с рождением дочери

Блогер и рэпер Давид Манукян, известный как Дава, рассказал о необходимости кормить семью после рождения дочери.

Блогер и рэпер Давид Манукян, известный как Дава, рассказал о необходимости кормить семью после рождения дочери.

Он сообщил, что все свободное время старается проводить с супругой, певицей Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), и ребенком.

— Естественно, я не могу бросить работу, мне необходимо кормить семью. Свободное время я провожу с семьей. Не может быть по-другому, но кормить семью надо, — сказал артист в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

При этом певец отказался комментировать ситуацию с экс-возлюбленной, певицей Ольгой Бузовой, которая поздравила его с женой с рождением дочери.

19 мая Дава и Мари Краймбрери стали родителями. В марте артист поделился видео с тайной свадьбы с певицей. На кадрах пара запечатлена в ЗАГСе: сначала они целуются, а потом показывают обручальные кольца. При этом рэпер предстал в белой рубашке с галстуком, черном костюме и туфлях.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, сможет ли Дава стать хорошим отцом. По ее словам, это возможно, поскольку с Краймбрери у него настоящая любовь.