«Загнала в ловушку»: психолог Ланг заявил, что Пугачева страдает от депрессии

Психолог Сергей Ланг увидел в поведении певицы Аллы Пугачевой признаки «серьезной психологической проблемы».
Он считает, что Примадонна оскорбила и обозвала своего бывшего друга, поэта-песенника Илью Резника «трусом и предателем», потому что пребывает в состоянии депрессии.
— Пугачева испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать депрессией. Проблема будет усугубляться, так как для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку, — заявил специалист в беседе с aif.ru.
По его словам, подобные проблемы с ментальным здоровьем переживают все артисты, «потерявшие любовь зрителя». Певица сейчас испытывает острую нехватку эмоций и «понимает, что жизнь проходит мимо нее», добавил Ланг.
Алла Пугачева живет в особняке на побережье Средиземного моря на Кипре стоимостью 350 миллионов рублей. По данным журналистов, коттедж расположен на «первой линии моря». На въезде на территорию участка стоит охрана, но частная собственность не огорожена высокими заборами.