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Огненный шар пролетел над Стокгольмом

Жители Стокгольма во вторник вечером заметили в небе яркий «огненный шар» и сообщили о нем в экстренные службы, сообщает Sweden Herald.

Жители Стокгольма во вторник вечером заметили в небе яркий «огненный шар» и сообщили о нем в экстренные службы, сообщает Sweden Herald. Объект наблюдали также над Аландскими островами в Балтийском море, где одновременно раздался громкий хлопок.

Астроном из Уппсальского университета Эрик Стемпельс предположил, что это был болид — особенно яркий метеор, движущийся с очень высокой скоростью. По его словам, хлопок над морем — это звук взрыва, возникающего при сгорании метеора в атмосфере. По оценкам ученого, болид взорвался примерно на высоте 30 километров.

Стемпельс отметил, что метеоры можно наблюдать практически каждую ночь, однако столь впечатляющее зрелище, какое увидели жители Стокгольма, случается примерно раз в пять лет.