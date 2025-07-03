Огненный шар пролетел над Стокгольмом

Астроном из Уппсальского университета Эрик Стемпельс предположил, что это был болид — особенно яркий метеор, движущийся с очень высокой скоростью. По его словам, хлопок над морем — это звук взрыва, возникающего при сгорании метеора в атмосфере. По оценкам ученого, болид взорвался примерно на высоте 30 километров.