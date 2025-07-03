3 июля в Иркутской области ожидается потепление до +26 градусов

В Иркутской области 3 июля по прогнозам синоптиков ожидается +26 градусов днем. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ УГМС, на небе будет облачно с прояснениями, в некоторых районах возможны небольшие дожди и даже грозы. Ветер будет переменчивый — западный и северо-западный 5−10 м/с.
— В столице региона также вероятные осадки в виде слабого дождя, порывы ветра до 10 м/с. Днем воздух в городе прогреется до +23…+25, — рассказали в гидрометцентре.
Что касается гидрологической обстановки, то 3 июля в Приангарье на реках Белая, Ока, Ия и Бирюса ожидается повышение уровня воды на 5−25 сантиметров. А на Иркуте, Китое и Уде, наоборот, понижение возможно до 45 см.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске 2 июля 2025 года произошло землетрясение.