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3 июля в Иркутской области ожидается потепление до +26 градусов

В некоторых районах возможны небольшие дожди.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 3 июля по прогнозам синоптиков ожидается +26 градусов днем. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ УГМС, на небе будет облачно с прояснениями, в некоторых районах возможны небольшие дожди и даже грозы. Ветер будет переменчивый — западный и северо-западный 5−10 м/с.

— В столице региона также вероятные осадки в виде слабого дождя, порывы ветра до 10 м/с. Днем воздух в городе прогреется до +23…+25, — рассказали в гидрометцентре.

Что касается гидрологической обстановки, то 3 июля в Приангарье на реках Белая, Ока, Ия и Бирюса ожидается повышение уровня воды на 5−25 сантиметров. А на Иркуте, Китое и Уде, наоборот, понижение возможно до 45 см.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске 2 июля 2025 года произошло землетрясение.