3 июля в Иркутской области ожидается потепление до +26 градусов

В Иркутской области 3 июля по прогнозам синоптиков ожидается +26 градусов днем. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ УГМС, на небе будет облачно с прояснениями, в некоторых районах возможны небольшие дожди и даже грозы. Ветер будет переменчивый — западный и северо-западный 5−10 м/с.