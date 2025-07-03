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Минфин: Ужесточение требований к «Семейной ипотеке» не планируется

Банки не приостанавливают выдачу кредитов по «Семейной ипотеке».

Источник: Комсомольская правда

Льготная программа «Семейная ипотека» не меняет свои условия, ужесточение требований по этой программе не планируется. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российский Минфин.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется», — сказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что ни один из российских банков не приостановил выдачу кредитов в рамках общего объема средств по данной программе.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина программу «Семейная ипотека» решено продлить до 2030 года. Ей могут воспользоваться семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет.

Также сообщалось, что семейную ипотеку распространили на вторичное жилье: где, кто и как сможет использовать новый закон, читайте здесь на KP.RU.

Какие изменения в программе обсуждают на уровне правительства, читайте здесь на KP.RU.