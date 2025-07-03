Минфин: Ужесточение требований к «Семейной ипотеке» не планируется

Льготная программа «Семейная ипотека» не меняет свои условия, ужесточение требований по этой программе не планируется. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российский Минфин.
«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется», — сказали в пресс-службе министерства.
В ведомстве добавили, что ни один из российских банков не приостановил выдачу кредитов в рамках общего объема средств по данной программе.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина программу «Семейная ипотека» решено продлить до 2030 года. Ей могут воспользоваться семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет.
Также сообщалось, что семейную ипотеку распространили на вторичное жилье: где, кто и как сможет использовать новый закон, читайте здесь на KP.RU.
Какие изменения в программе обсуждают на уровне правительства, читайте здесь на KP.RU.