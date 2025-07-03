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Профессор СПбГУ подал заявление об увольнении после ареста за экстремизм

Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, подал заявление об увольнении. Об этом сообщили в университете.

Суворова привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Суд установил, что причиной ареста стал его пост в социальных сетях, опубликованный в 2022 году, с лозунгом украинского легиона «Свобода России»*. В суде профессор выразил раскаяние и пояснил, что опубликовал пост в поддержку друзей из Украины, но забыл его удалить.

Как сообщила РИА «Новости» руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, также силовики конфисковали телефон профессора. Проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов добавил, что в связи с арестом Суворова в университете начали служебное разбирательство.

Ранее Life.ru писал, что в российском регионе накрыли экстремистскую группировку из подростков. Несовершеннолетние поджигали машины и готовили взрывы.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.