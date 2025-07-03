Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение.
«Установление (цены обучения — ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле — это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса», — сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение.
Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют «не получить абитуриентов», установив неоправданно высокие цены на обучение.
«Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции», — заключил заместитель министра.