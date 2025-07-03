Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах

«Установление (цены обучения — ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле — это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса», — сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение.