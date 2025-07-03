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В Иркутске на бульваре «Солнечный» устраняют недочеты

Погрешности обнаружили в конструкции беседки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на бульваре «Солнечный» устраняют недочеты. После благоустройства территории, на качество работ ее проверили сотрудники комитета городского обустройства. Именно они и обнаружили недочеты в конструкции беседки. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Изменения уже внесли в проектную документацию. Рабочие уже начали исправлять погрешности. Планируем, что в течение двух недель беседка будет соответствовать всем требованиям, — поделилась начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Бульвар «Солнечный» обустроили в прошлом году. На территории сделали аллею архитектров-шестидесятников, которые внесли вклад в развитие города. Также для жителей установили лавочки, урны, информационные стенды, смонтировали дорожки и необычные светильники.