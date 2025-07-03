В Иркутске на бульваре «Солнечный» устраняют недочеты. После благоустройства территории, на качество работ ее проверили сотрудники комитета городского обустройства. Именно они и обнаружили недочеты в конструкции беседки. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.