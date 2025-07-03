Армения временно запретила импорт эскимо «Коровка из Кореновки» из России

Однако позже в пресс-службе компании-производителя опровергли информацию о полном запрете на ввоз их продукции в Армению, уточнив, что ограничения коснулись лишь конкретной партии эскимо, произведенной в марте. «Перед отгрузкой данной партии на экспорт был проведен контроль качества. Никаких нарушений выявлено не было, — отметили в компании. — После получения сигнала от партнеров, мы повторно проверили продукцию — лабораторные исследования также не выявили нарушений. Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции».