Армения временно запретила импорт эскимо «Коровка из Кореновки» из России

Армения ввела запрет на импорт мороженого бренда «Коровка из Кореновки», произведенного российской «Фабрикой Настоящего Мороженого», после обнаружения нарушений норм в одной из поставленных партий. Соответствующее решение опубликовала пресс-служба Армянской пищевой инспекции.
«Решением руководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов со 2 июля временно запрещен импорт в Армению мороженого “Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури” (торговая марка “Коровка”) производства российского ООО “Фабрика настоящего мороженого”, — передает пресс-служба.
В ведомстве отметили, что мониторинг рынка мороженого начат в преддверии летнего периода, при этом продукция компании была отобрана для проверки в рамках плановых контрольных закупок.
Согласно официальному заявлению, ограничительные меры введены по результатам «экспертной оценки потенциальных рисков для потребителей». Действие запрета распространяется только на те партии товара, которые ввезены на территорию страны после 2 июля, тогда как ранее импортированная продукция продолжает оставаться в свободном обороте.
«По результатам исследования только один из представленных образцов — “Эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури” (дата изготовления 07.03.2025, срок годности 18 месяцев, 100 грамм) — не соответствовал нормам», — передает инспекция.
В надзорном ведомстве уточнили, что введенные ограничения касаются исключительно партий товара, импортированных после 2 июля 2025 года.
Однако позже в пресс-службе компании-производителя опровергли информацию о полном запрете на ввоз их продукции в Армению, уточнив, что ограничения коснулись лишь конкретной партии эскимо, произведенной в марте. «Перед отгрузкой данной партии на экспорт был проведен контроль качества. Никаких нарушений выявлено не было, — отметили в компании. — После получения сигнала от партнеров, мы повторно проверили продукцию — лабораторные исследования также не выявили нарушений. Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции».
Ранее KP.RU писал, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило значительную партию российской пищевой продукции — луковых колец весом 639 килограммов. При этом в заявлении отсутствуют: перечень бактерий, конкретные причины загрязнения, а также сведения о дополнительных экспертизах.