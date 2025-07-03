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Легойда назвал лишение гражданства главы УПЦ «жестким политическим актом»

Легойда заявил, что указанный шаг нельзя называть простой юридической мерой, касающейся только Онуфрия.

Источник: Аргументы и факты

Решение киевского режима лишить украинского гражданства главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) является «жестким политическим актом», заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что точная правовая оценка решения Киева будет дана позднее. Вместе с тем, по словам главы синодального отдела, уже можно говорить о том, что указанный шаг нельзя называть простой юридической мерой, касающейся только Онуфрия.

«Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской церкви. Это продолжение гонений на церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины», — отметил Легойда в своём заявлении на сайте РПЦ.

Он отметил, что лишение гражданства Онуфрия стало очередным эпизодом в деятельности киевского режима по притеснению духовенства УПЦ. Руководитель синодального отдела напомнил, что представители УПЦ сталкиваются на Украине с захватом храмов, арестами и уголовным преследованиям.

Напомним, 2 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении Онуфрия гражданства Украины. Основанием для этого решения послужили материалы, предоставленные СБУ. Позже в УПЦ заявили, что Онуфрий собирается защищать свои права и хочет обжаловать указ Зеленского.