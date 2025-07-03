В Госдуме начали дискуссию по ограничению и полном запрете диаспор

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой подчеркнул, что в России не должно быть обособленных диаспор, работающих на чужие интересы. Он заявил, что сейчас они находятся в тени правового поля. Первый зампред думского комитета по делам СНГ, единоросс Константин Затулин считает, что необходимо наводить порядок в сфере диаспор в рамках действующего законодательства. Он опасается запрета этнических диаспор в России, поскольку в ответ другие страны могут ущемлять права русских общин, отмечает «Коммерсант».