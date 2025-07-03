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Эксперт рассказал о положенных предпенсионерам льготах

Социолог Ляшок: предпенсионерам положено частичное освобождение от налогов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные меры поддержки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Статус предпенсионера в России получают за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости.

«Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения», — сказал Ляшок.

Он добавил, что помимо федеральных льгот в некоторых регионах были дополнительные меры, а сами границы предпенсионного возраста могли также немного отличаться.

«До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания», — пояснил эксперт.