Аэропорт Тамбова временно закрыли в целях безопасности

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 2 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По два дрона сбили над Курской и Ростовской областями. Ещё один уничтожили над территорией Республики Крым.