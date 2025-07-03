Аэропорт Тамбова временно закрыли в целях безопасности

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 2 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По два дрона сбили над Курской и Ростовской областями. Ещё один уничтожили над территорией Республики Крым.