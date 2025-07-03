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Чекунков: в РФ подготовят предложение по созданию дноуглубительного флота

По поручению Путина разрабатывается финансово-экономическая модель Трансарктического транспортного коридора.

Источник: Аргументы и факты

Предложение по созданию дноуглубительного флота подготовят в России в рамках разработки финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Он принял участие в совещании с членами российского кабмина, которое 2 июля провёл президент РФ Владимир Путин.

«На первом этапе работы будет подготовлено предложение по созданию отечественного дноуглубительного флота, который позволит расширить возможности для северной навигации», — сказал Чекунков главе государства.

Министр отметил, что каждый год растёт потребность в дноуглублении морских акваторий и рек. Руководитель ведомства уточнил, что по поручению Путина разрабатывается финансово-экономическая модель Трансарктического транспортного коридора.

По словам Чекункова, в неё входит как Севморпуть, так и внутренние водные пути, железные дороги и зимники.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия начинает активно осваивать Арктику, и за это связано с будущим страны. До этого глава государства подчёркивал, что перед РФ стоят масштабные и системные задачи по развитию российских арктических регионов.